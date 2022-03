Aktie in diesem Artikel HelloFresh 45,02 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Zahl der aktiven Kunden des Kochboxenversenders sei niedriger als gedacht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ansonsten habe das Unternehmen weitgehend wie erwartet abgeschnitten./la/eas