NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Auch nach dem jüngsten Ausverkauf der Aktie bleibe er lieber an der Seitenlinie, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn der Kochboxenversender habe eine sehr kostenbewusste Klientel, die angesichts des Ukraine-Kriegs und den weiter anziehenden Preisen mit nochmals schrumpfenden Budgets konfrontiert sei. Höhere Kosten der Firma ließen sich dabei kaum durch steigende Preise ausgleichen. Der Ausblick sei daher getrübt durch Abwanderungen, weniger neue Kunden, und schwächere Margen, die weitere Kursrisiken bedeuteten./tav/eas