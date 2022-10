Aktie in diesem Artikel HelloFresh 23,22 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe beim Betriebsergebnis (Ebitda) die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen auch für das kommende Jahr dürften nun sinken. Für die USA seien zudem etwas weniger aktive Kunden vermeldet worden als erwartet./tav/jha/