Aktie in diesem Artikel HelloFresh 84,20 EUR

2,63% Charts

News

Analysen

HelloFresh 84,20 EUR 2,63% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh anlässlich des zehnjährigen Bestehens und des am 8. Dezember anstehenden Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sie rechne mit positiven Aussagen zum vierten Quartal sowie mit mindestens zehn- bis 20-Prozent-Zielen für 2022, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx