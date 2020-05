Aktie in diesem Artikel HelloFresh 42,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Man solle sich von der kürzlichen Rally des Essensauslieferers nicht täuschen lassen, die Papiere seien immer noch günstig und die Erwartungen des Marktes dürften weiter steigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das ohnehin schwungvolle Geschäft sei durch die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zusätzlich angetrieben worden./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 00:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.