Goldman Sachs Group Inc.

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hellofresh in einem Ausblick auf 2024 von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 23,40 auf 12,20 Euro gesenkt. Beim Kochboxen-Lieferanten erwartet Analystin Lisa Yang laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Internet- und Medienbranche kurzfristig Risiken für die Margen. Die Hellofresh-Gruppe muss ihr zufolge aggressiver in ihr Produktangebot und in Marketing investieren, um das Kundenwachstum nach mehreren Quartalen mit enttäuschenden aktiven Wachstumstrends wiederzubeleben./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

