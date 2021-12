Aktie in diesem Artikel HelloFresh 84,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Befragung von US-Verbrauchen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Nach seiner vorigen Studie mit Fokus auf Kochboxen-Nutzer fokussierte sich Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf US-Verbraucher, die Kochboxen noch nicht genutzt haben. Für diese sei der Preis ein wichtiger Faktor und viele erwähnten, dass die Produkte generell zu teuer seien./tih/ajx