NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe zwar beim Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis aber habe enttäuscht./la/mis