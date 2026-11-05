HelloFresh Aktie
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WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Underweight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2,80 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
3,17 €
|Abst. Kursziel*:
-11,62%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
3,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,00%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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