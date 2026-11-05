Barclays Capital

HelloFresh Underweight

13:26 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE