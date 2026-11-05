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AI Analyse

Barclays Capital

HelloFresh Underweight

13:26 Uhr
HelloFresh Underweight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Underweight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2,80 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
3,17 €		 Abst. Kursziel*:
-11,62%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
3,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,00%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

13:36 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
13:26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:16 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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