NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Unter den europäischen Medien- und Internetaktien favorisiere er für das kommende Jahr unterbewertete Zykliker sowie Papiere, die sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen sollten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine "Key Picks" seien unter anderem ProSiebenSat.1, WPP, Relx und Pearson. Der Kochboxenversender HelloFresh habe stark von den Lockdown-Maßnahmen wegen Corona profitiert. In der Zukunft drohe aber der Verlust etlicher Kunden von einem hohen Niveau aus./gl/mis