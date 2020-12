Aktie in diesem Artikel HelloFresh 62,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh vor dem Kapitalmarkttag des Kochboxenversenders auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Abermals sei der Ausblick erhöht worden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig gestimmt./ajx/tih