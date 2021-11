FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Er rechne beim Konsumgüterkonzern mit einem vergleichbaren Wachstum von 2,9 Prozent und liege damit höher als manche Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Resultate zum dritten Quartal./men/jha/