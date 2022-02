NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Düsseldorfer hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Molly Wylenzek am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Marktkonsens habe sich bereits etwa in die Mitte der Zielspannen für Wachstum und Marge bewegt./ag/la