HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel von 86 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern sollte sich im zweiten Quartal - gemessen an den gesunkenen Erwartungen - gut geschlagen haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen sollten nach den zuletzt schlechten Nachrichten eine willkommene Abwechslung bieten. Das gesenkte Kursziel begründete Frey unter anderem mit seinen reduzierten Schätzungen./gl