NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 87 Euro angehoben. Der Klebstoffhersteller und Konsumgüterkonzern stehe weiterhin vor großen Herausforderungen, aber der hohe Bewertungsabschlag der Aktie verringere das Risiko deutlich, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Inzwischen sei eine Menge an möglichen zahlreichen negativen Nachrichten eingepreist./ck/ag