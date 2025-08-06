Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,14 €
|Abst. Kursziel*:
14,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,54%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|26.06.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.