NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,14 €		 Abst. Kursziel*:
14,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,54%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

09:06 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
22.07.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
15.07.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
03.07.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

