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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

10:11 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
85,78 EUR 2,06 EUR 2,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,02 €		 Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
85,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,07%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:11 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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