Henkel vz. Aktie
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Marktkap. 33,03 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Eckdaten für Oktober hätten positiv überrascht, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die nun bekannten Details seien aber eher eine Ernüchterung, hänge die Entwicklung doch stark von den Preisen ab. Bis aber auch die Volumina anziehen, hält Hayes die Margen- und Kursentwicklung des Konsumgüterkonzerns für wackelig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
87,06 €
|Abst. Kursziel*:
-2,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
87,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,14%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:01
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.