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Henkel vz. Aktie

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87,76 EUR +0,30 EUR +0,34 %
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Symbol HENOF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

08:01 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
87,76 EUR 0,30 EUR 0,34%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Eckdaten für Oktober hätten positiv überrascht, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die nun bekannten Details seien aber eher eine Ernüchterung, hänge die Entwicklung doch stark von den Preisen ab. Bis aber auch die Volumina anziehen, hält Hayes die Margen- und Kursentwicklung des Konsumgüterkonzerns für wackelig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
87,06 €		 Abst. Kursziel*:
-2,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
87,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,14%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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