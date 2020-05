NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konzern habe seine vorläufigen Zahlen bestätigt und einen leichten Umsatzrückgang verbucht, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Unternehmen besser abgeschnitten als sie anfangs befürchtet hatte. Im zweiten Quartal dürfte es aber nochmal deutlicher nach unten gehen, vor allem im Klebstoff- und Beautybereich./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 02:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 02:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.