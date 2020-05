NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach den Kennziffern des Konsumgüterkonzerns habe sie nur geringe Anpassungen an ihrem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger müssten sich jedoch wegen der Corona-Krise auf ein deutlich schwächeres zweites Jahresviertel einstellen./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 15:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 15:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.