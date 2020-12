NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Konsumgüterhersteller nur geringfügig nach unten revidiert, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen seien aufgrund schwächerer Erwartungen an die operativen Margen (Ebit) jüngst gesunken. Doch trotz der unauffälligen Zahlen und obwohl der Verkauf von Aktivitäten im Konsumgüterbereich nur schleppend angelaufen sei, gehöre die Aktie seit der Jahresmitte zu den größten Gewinnern in der Branche. Allerdings beinhalte die Bewertung immer noch einen deutlichen Abschlag zu den meisten Konkurrenten./gl/ag