NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach endgültigen Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Angaben zum Wachstum des Konsumgüterkonzerns aus eigener Kraft hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neu sei nun die Erkenntnis, dass das Umsatzplus vor allem volumengetrieben war./la/ag