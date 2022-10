NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Seine Quartalserwartungen lägen auf Umsatzebene deutlich über dem Konsens, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien daher in seinen Augen leicht zu überbieten, wenngleich dies vor allem mit gestiegenen Preisen zu tun habe. Die Bewertung der Aktie sei im unteren Rahmen. Es gebe aber diverse Faktoren, die einer Besserung im Wege stehen dürften./tih/gl