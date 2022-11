NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 73 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Unternehmen kämpfe gegen den Inflationssturm an, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die eigenen Ziele für das vierte Quartal könne Henkel übertreffen dank guter Preise. Die Aussichten für das kommende Jahr seien aber unsicher./bek/gl