DAX 23.419 -0,1%ESt50 5.699 -0,3%MSCI World 4.327 -0,1%Top 10 Crypto 9,7580 +2,9%Nas 22.105 -0,9%Bitcoin 64.012 +0,7%Euro 1,1443 +0,1%Öl 106,1 +2,1%Gold 4.993 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Xiaomi im Fokus
Top News
UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien
BYD-Aktie startet durch: Absatzprognosen und Akku-Wunder beflügeln den Tesla-Konkurrenten BYD-Aktie startet durch: Absatzprognosen und Akku-Wunder beflügeln den Tesla-Konkurrenten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,54 EUR -0,48 EUR -0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,23 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Henkel vz Hold

08:21 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,54 EUR -0,48 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe nun das externe Wachstum 2026, schrieb Fulvio Cazzol am Freitagabend. Immerhin hätten die Düsseldorfer angekündigt, die Bereiche Klebstoffe und Consumer durch Zukäufe stärken zu wollen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
79,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,34 €		 Abst. Kursziel*:
13,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:21 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.03.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag billiger
finanzen.net Neutral für Henkel vz-Aktie nach UBS AG-Analyse
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag mit Einbußen
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen