Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,55 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79,50 auf 77,40 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe einen guten Jahresauftakt gehabt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber Inflationsdruck. Das Management werde wohl versuchen, diesem mit einer Kombination aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Lieferanten und verschärftem Kostenmanagement entgegenzuwirken./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
65,76 €
|Abst. Kursziel*:
17,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
65,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research