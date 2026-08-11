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Symbol HENOF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Henkel vz Hold

08:51 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
76,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,66 €		 Abst. Kursziel*:
-2,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,73%
Analyst Name:
Bethan Davies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:51 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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