Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,16 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
76,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,66 €
|Abst. Kursziel*:
-2,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,73%
|
Analyst Name:
Bethan Davies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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