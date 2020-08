HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 84 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum sei nicht ganz so stark zurückgegangen wie erwartet, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schwäche der Automobilbranche habe sich auf die Margen negativ ausgewirkt. Mit Blick auf das zweite Halbjahr habe sich das Management des Konsumgüterherstellers recht schmallippig gezeigt./bek/ajx