Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Präsentation vorläufiger Umsatzzahlen rechne er bei dem Konsumgüterhersteller nun für dieses Jahr mit einem etwas stärkeren Wachstum aus eigener Kraft als zuvor, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit liege er deutlich über der Markterwartung und der vom Management ausgegebenen Zielspanne. Derweil reflektiere die aktuelle Bewertung der Aktien bereits das mittelfristige Wachstumsprofil des Unternehmens./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.