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Symbol HENOF

AI Analyse

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

17:01 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
76,04 €		 Abst. Kursziel*:
-1,42%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
76,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:01 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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