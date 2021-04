NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Konsumgüterherstellern den Auswirkungen stark gestiegener Preise für Verpackungsmittel. Halte das hohe Niveau, belaste dies die Bruttomarge der Düsseldorfer um 1,3 Prozent./ag/edh