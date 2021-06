NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der chinesische E-Commerce-Markt sei wegen seiner raschen Bewegungen international von entscheidender Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Marken beurteilen zu können, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Konsumgüterwerten. Henkel hinke dabei der allgemeinen Entwicklung in den vergangenen drei Jahren meist hinterher./tih/gl