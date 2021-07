NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem Online-Geschäft von Haushalts- und Konsumgüterkonzernen in China. Bei Henkel sei das dort erzielte Wachstum moderater geworden nach einem ersten steilen Anstieg infolge der Corona-Pandemie./tih/la