NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne passte sein Bewertungsmodell für die Düsseldorfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Es habe keine unliebsamen Überraschungen gegeben, aber auch keinen Grund zur Begeisterung./ag/ajx