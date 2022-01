NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. 2022 werde ein schwieriges Jahr für Unternehmen aus dem Konsumgütersektor, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Henkel sei ein Unternehmen, das mit seinen Produkten stärker von der Rohstoffentwicklung abhängig sei. Er rechnet diesbezüglich mit weiteren schlechten Nachrichten, die auf dem aktuellen Kursniveau wohl noch nicht eingepreist seien./tih/edh