NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Umsätze hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Es gebe von den Düsseldorfern nun aber mehr Details zu Einsparungen und den Plänen mit dem Portfolio./ag/edh