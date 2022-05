NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Konsumgüterherstellern die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023. Die Düsseldorfer profitierten von den Wechselkursen. Allerdings stünden die Margen unter starkem Druck./bek/la