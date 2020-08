NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst John Ennis passte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Konsumgüterhersteller um die jüngsten Währungsbewegungen an und verschob die Bewertungsbasis um ein Jahr. Beides habe jedoch keinen Einfluss auf Kursziel und Rating./bek/he