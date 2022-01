NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach zahlen und einem Ausblick auf 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr implizierten niedrigere Schätzungen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Prognosen stellten eine Herausforderung für den Konsumgüterkonzern dar./bek/edh