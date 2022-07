NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Olivier Nicolai passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern und Klebstoffhersteller an. Damit spiegelten sie nun die aktuellen Trends in der Branche und auch Wechselkursveränderungen wider./ck/gl