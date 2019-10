NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts eines möglichen Wechsels in der Chefetage auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Dass der US-Mischkonzern 3M die Erwartungen enttäuscht und seine Jahresziele gesenkt habe, lasse auch nichts Gutes für den deutschen Konsumgüterhersteller erwarten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sicht in die Zukunft werde immer schlechter, zumal Medienberichten zufolge der Vertrag von Vorstandschef Hans Van Bylen wohl nicht verlängert wird./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 13:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 13:39 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.