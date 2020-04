NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte ihre Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie unter dem Einfluss der Corona-Krise. Sie hält die Aktien des Konsumgüterkonzern für relativ attraktiv, bleibt bei ihr aber außen vor wegen einer nur schwer vorhersehbaren Branchenentwicklung./tih/he



