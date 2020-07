NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel vor den Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" belassen. Die Branche der Hersteller von Nahrungsmitteln und Zusatzstoffen biete im breiten Verbraucherumfeld defensives Wachstum, obwohl sich Covid-19 im zweiten Quartal auch hier ausgewirkt habe, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtig mit Blick auf die Titelauswahl im Sektor seien eine rasche Erholung im zweiten Halbjahr, Gewinnerwirtschaftung bei gleichzeitigem Schuldenabbau sowie die Ausrichtung auf neue Trends. Bei Henkel sei sie vorsichtig und rechnet mit einer vergleichsweise langsameren Erholung./ck/mis