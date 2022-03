NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit soliden Zahlen des Konsumgüterherstellers Anfang Mai. Die Preise dürften sich positiv auswirken, allerdings gingen von der Inflation und dem Krieg in der Ukraine Belastungen aus./bek/eas