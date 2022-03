NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen von H.B. Fuller auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Konkurrenten hätten den starken Margenrückgang in der Branche bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Studie. Sie stützten allerdings auch die Ansicht, dass das Klebstoffgeschäft des deutschen Konsumgüterkonzerns gut in der Lage ist, die hohen Input-Kosten an die Kunden weiterzugeben./edh/bek