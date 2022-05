NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Bericht zum ersten Quartal an. Ihre Gewinnerwartungen an die Düsseldorfer für 2023 steigen um etwa zwei Prozent aufgrund der Einsparungen. Die Berechenbarkeit der Profitabilität bleibe aber schlecht, betonte die Expertin./ag/edh