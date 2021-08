NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Sorge um steigende Rohstoffpreise und eine Erholung des Geschäfts mit Konsumartikeln habe die Aktie zuletzt gebremst, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da sei schon viel Pessimismus eingepreist und es ergäben sich gute Möglichkeiten zum Einstieg./bek/edh