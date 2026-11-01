Henkel vz. Aktie
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Marktkap. 31,76 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
85,02 €
|Abst. Kursziel*:
-5,90%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
85,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,13%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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