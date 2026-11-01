RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG