DAX 26.539 +1,0%ESt50 6.353 +1,0%MSCI World 4.862 +0,3%Top 10 Crypto 9,7355 +0,1%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.203 -1,2%Euro 1,1243 +0,2%Öl 90,66 -2,1%Gold 4.117 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
85,22 EUR +1,50 EUR +1,79 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 31,76 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

09:21 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
85,22 EUR 1,50 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
85,02 €		 Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
85,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,13%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

09:06 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Finanzen.net Aktie unter der Lupe Henkel vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform Henkel vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester
Finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag höher
dpa-afx Henkel-Aktie behauptet sich: Höhere Kosten belasten, doch Jahresziele stehen
Finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind
Finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht
Finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain
Finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für Henkel vz-Aktie
Finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.