DAX 26.580 +1,2%ESt50 6.363 +1,2%MSCI World 4.860 +0,3%Top 10 Crypto 9,7085 -0,2%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.137 -1,3%Euro 1,1221 +0,0%Öl 89,93 -2,9%Gold 4.079 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
85,78 EUR +2,06 EUR +2,46 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 31,76 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

09:56 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
85,78 EUR 2,06 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
85,02 €		 Abst. Kursziel*:
-23,55%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
85,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,22%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:11 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

dpa-afx Konzernumbau Henkel-Aktie stärker: Höhere Kosten belasten, doch Jahresziele stehen Henkel-Aktie stärker: Höhere Kosten belasten, doch Jahresziele stehen
dpa-afx ROUNDUP: Henkel erwartet deutlich steigende Materialpreise - Aktie gewinnt
Finanzen.net Hold für Henkel vz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Henkel setzen nach finalen Zahlen Kursrally fort
Finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für Henkel vz-Aktie
Finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester
Finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag höher
Finanzen.net Henkel vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.