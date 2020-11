HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Henkel nach Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 68 Euro gesenkt. Die Wucht, mit der die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns vor allem im zweiten Quartal von der Corona-Krise getroffen worden seien, habe negativ überrascht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Henkel-Vorzugsaktie, die in Normalzeiten stets einen Bewertungsaufschlag bekommen und auch verdient habe, erscheine in der aktuellen Phase immer noch zu hoch bewertet./edh/he